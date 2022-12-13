Рух автотранспорту на державних дорогах обмежать до 07:00 ранку для вантажних автомобілів загальною масою понад 24 тонни.

Укравтодор попередив про тимчасове обмеження руху на Харківщині через складні погодні умови.

Як ідеться в повідомленні пресслужби, через інтенсивний мокрий сніг та дощ рух автотранспорту на державних дорогах буде обмежено до 07:00 ранку для вантажних автомобілів загальною масою понад 24 тонни.

Тимчасові обмеження діятимуть з 19:00 на п'яти ділянках доріг:

03 Київ – Харків – Довжанський км 396+094 – км 648+570;

М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта км 9+387 – км 147+419;

М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро км 0+000 – км 127+735;

Р-11 Полтава – Красноград км 45+136 – км 52+112;

Р-46 Харків – Охтирка км 0+000 – км 80+813.

Крім цього, у найближчі дві доби, за інформацією Укравтодору, через снігопади й хуртовини на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей – значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, минулого тижня теж було впроваджено тимчасове обмеження руху для усіх транспортних засобів на деяких автошляхах Харківської області.

Через наслідки негоди на заході України, у Словаччині та Польщі в дорозі затрималися деякі поїзди.