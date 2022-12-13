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Укравтодор попередив про тимчасове обмеження руху на Харківщині

Рух автотранспорту на державних дорогах обмежать до 07:00 ранку для вантажних автомобілів загальною масою понад 24 тонни.

Укравтодор попередив про тимчасове обмеження руху на Харківщині
Фото: ungvar.in.ua

Укравтодор попередив про тимчасове обмеження руху на Харківщині через складні погодні умови.

Як ідеться в повідомленні пресслужби, через інтенсивний мокрий сніг та дощ рух автотранспорту на державних дорогах буде обмежено до 07:00 ранку для вантажних автомобілів загальною масою понад 24 тонни. 

Тимчасові обмеження діятимуть з 19:00 на п'яти ділянках доріг:

  • 03 Київ – Харків – Довжанський  км 396+094 – км 648+570;
  • М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта  км 9+387 – км 147+419;
  • М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро км 0+000 – км 127+735;
  • Р-11 Полтава – Красноград  км 45+136 – км 52+112;
  • Р-46 Харків – Охтирка км 0+000 – км 80+813.

Крім цього, у найближчі дві доби, за інформацією Укравтодору, через снігопади й хуртовини на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей – значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, минулого тижня теж було впроваджено тимчасове обмеження руху для усіх транспортних засобів на деяких автошляхах Харківської області.

Через наслідки негоди на заході України, у Словаччині та Польщі в дорозі затрималися деякі поїзди.

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