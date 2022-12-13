Генштаб оприлюднив втрати росіян після ураження їхніх пунктів дислокації на Луганщині та в Запорізькій області

Сили оборони вдарили по позиціях рашистів у Кадіївці, Мелітополі, Енергодарі, Токмаку та Гуляйполі.

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив уточнені дані про втрати російських окупантів після ураження їхніх пунктів дислокації у Луганській та Запорізькій областях.

Як ідеться в повідомленні командування у Facebook, 11 грудня українські захисники уразили пункт дислокації особового складу рашистів у Кадіївці (Луганщина).

В результаті загарбники втратили втратив до 60 військовослужбовців вбитими та до 100 - пораненими.

За попередні дні в Запорізькій області Сили оборони ліквідували керівний склад 58 армії у Мелітополі. У районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе було знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців росармії.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії у війні проти українців з 24 лютого по 13 грудня орієнтовно склали 95 260 осіб.

ЗСУ і сили спротиву знищили минулого тижня 10 ворожих баз у Запорізькій області.