Посилення ППО. Made in Germany
Посилення ППО. Made in Germany
Поліція оприлюднила фото командного пункту російської армії на Херсонщині
Поліція оприлюднила фото командного пункту російської армії на Херсонщині
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб оприлюднив втрати росіян після ураження їхніх пунктів дислокації на Луганщині та в Запорізькій області

Сили оборони вдарили по позиціях рашистів у Кадіївці, Мелітополі, Енергодарі, Токмаку та Гуляйполі.

Генштаб оприлюднив втрати росіян після ураження їхніх пунктів дислокації на Луганщині та в Запорізькій області
Фото ілюстративне
Фото: Сергій Гайдай

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив уточнені дані про втрати російських окупантів після ураження їхніх пунктів дислокації у Луганській та Запорізькій областях.

Як ідеться в повідомленні командування у Facebook, 11 грудня українські захисники уразили пункт дислокації особового складу рашистів у Кадіївці (Луганщина).

В результаті загарбники втратили втратив до 60 військовослужбовців вбитими та до 100 - пораненими.

За попередні дні в Запорізькій області Сили оборони ліквідували керівний склад 58 армії у Мелітополі. У районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе було знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців росармії.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії у війні проти українців з 24 лютого по 13 грудня орієнтовно склали 95 260 осіб.

ЗСУ і сили спротиву знищили минулого тижня 10 ворожих баз у Запорізькій області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також