Україні не вистачає потужностей для відновлення інфраструктури, - Шмигаль

За його словами, пошкоджено 40-50% розподільних мереж, що забезпечують електроенергією населення України.

Україні не вистачає власних потужностей для відновлення всіх зруйнованих та пошкоджених об’єктів критичної та енергетичної інфраструктури.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час спільної з міністром закордонних справ Франції Катрін Колонною пресконференції, інформує Громадське радіо.

«В умовах систематичного та послідовного з боку Росії курсу на знищення критичної інфраструктури Україні не вистачає власних потужностей для відновлення всіх зруйнованих та пошкоджених об’єктів. Тільки за один раз Росія випускає близько сотні ракет для досягнення своєї терористичної мети, а саме тотального блекауту України», – сказав Шмигаль.

За його словами, нині вже пошкоджено 40-50% розподільних мереж, що забезпечують електроенергію населення України. До 12 мільйонів українців нині залишилися без світла, без постійного постачання електроенергії.

«Вся країна вимушена жити вже не в умовах віялових відключень, а віялових включень, коли електроенергія доступна тільки кілька годин на добу. І все це в умовах зимового часу з мінусовою температурою»,- підкреслив глава уряду.

Водночас він наголосив, що вірить у те, що Україна разом з міжнародними партнерами сформують адекватну відповідь на дії країни-агресора.

«Саме тому ми сьогодні обговорили створення дієвої та ефективної платформи, яка узагальнюватиме інформацію щодо нагальних потреб України, з одного боку, та забезпечить механізми надання миттєвої відповіді, з боку наших партнерів», – додав прем’єр.

Він розраховує, що кожен учасник сьогоднішніх заходів у Парижі знайде своє місце у питаннях підтримки українців.

Нагадаємо, що міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що на конференції в Парижі у вівторок, 13 грудня, було виділено понад мільярд доларів на підтримку України для проходження зимового періоду.

Також Норвегія виділила 1 млрд крон на відновлення енергосистеми України. А за інформацією ЗМІ, ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволить надати Україні 18 млрд євро.