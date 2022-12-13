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У Польщі працює понад 21 тисяча українських компаній, – Верещук

23% підприємств з часткою іноземного капіталу у країні – українські. 

У Польщі працює понад 21 тисяча українських компаній, – Верещук
Фото: Анна Стешенко

У Польщі працює понад 21 тисяча українських підприємств. 

Про це заявила віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук на конференції у Любліні, повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

“Я щиро здивована кількістю українських компаній, які частково або в цілому працюють у Польщі. Це більш як 21 тисяча підприємств”, – сказала вона.

За словами Верещук, загалом у Польщі працюють 93 тисячі компаній з часткою іноземного капіталу. 

“Тобто, близько 23% – це підприємства з часткою саме українського капіталу. Обсяг наших інвестицій у порівнянні з іншими країнами справді вражає. Уряди обох держав знайдуть інструменти, які дозволять саме в законодавчому полі врегулювати умови ведення українського бізнесу в Польщі”, – наголосила урядовиця.

Нагадаємо, дослідження Міграційної платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету показало, що 48% працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись у цих країнах і після війни, принаймні на рік

Водночас повернутися в Україну планує кожен четвертий.

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