Наглядова рада Укрнафти ініціювала позапланові податкову та аудиторську перевірки

Результати дадуть змогу встановити реальний стан справ на підприємстві.

В Укрнафті хочуть провести позапланові податкову та аудиторську перевірки.

Як ідеться на сайті ПАТ, ініціювала такий крок наглядова рада компанії.

Вона зобов'язала директора Укрнафти Сергія Корецького звернутися до Державної податкової служби України та Державної аудиторської служби України з клопотанням про проведення позапланової комплексної перевірки.

"Результати такої перевірки дозволять повною мірою встановити реальний стан справ на підприємстві", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив інформацію, що активи Укрнафти, співвласником якої є олігарх Ігор Коломойський, відчужені у власність держави на період воєнного стану. Коломойський відмовився коментувати ситуацію довкола ПАТ.

Згодом Укрнафта заявила про блокування центрального офісу озброєними людьми, а на Кременчуцькому НПЗ СБУ провела обшуки.