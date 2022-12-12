На Луганщині прогримів вибух у штабі "вагнерівців"
На Луганщині прогримів вибух у штабі "вагнерівців"
Посилення ППО. Made in Germany
Посилення ППО. Made in Germany
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
​Бахмут. Пункт незламності
​Бахмут. Пункт незламності
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
ГоловнаЕкономікаДержава

Наглядова рада Укрнафти ініціювала позапланові податкову та аудиторську перевірки

Результати дадуть змогу встановити реальний стан справ на підприємстві.

Наглядова рада Укрнафти ініціювала позапланові податкову та аудиторську перевірки
Фото: ukrnafta.com

В Укрнафті хочуть провести позапланові податкову та аудиторську перевірки.

Як ідеться на сайті ПАТ, ініціювала такий крок наглядова рада компанії.

Вона зобов'язала директора Укрнафти Сергія Корецького звернутися до Державної податкової служби України та Державної аудиторської служби України з клопотанням про проведення позапланової комплексної перевірки.

"Результати такої перевірки дозволять повною мірою встановити реальний стан справ на підприємстві", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив інформацію, що активи Укрнафти, співвласником якої є олігарх Ігор Коломойський, відчужені у власність держави на період воєнного стану. Коломойський відмовився коментувати ситуацію довкола ПАТ. 

Згодом Укрнафта заявила про блокування центрального офісу озброєними людьми, а на Кременчуцькому НПЗ СБУ провела обшуки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також