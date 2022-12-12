Україна потребує мільярд доларів для швидкого відновлення критичної інфраструктури, – Шмигаль

Україна потребує 1 млрд доларів на швидке відновлення критичної інфраструктури для проходження зими.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні ОЕСР, повідомляє сайт Кабміну.

За словами прем’єр-міністра, план відновлення України після війни передбачає три етапи. Наразі головним пріоритером є етап виживання – швидкого відновлення критичної інфраструктури та енергетичного сектору для проходження зимового періоду.

Останні російські атаки призвели до пошкодження половини об’єктів енергетичної інфраструктури в Україні та дестабілізації електромережі. Запровадження планових та позапланових відключень електроенергії в країні вплинуло на всі сектори економіки та соціального життя України.

"Орієнтовна вартість екстреної підтримки електроенергетики оцінюється в 500 млн доларів США. Орієнтовна вартість екстреної підтримки сектору централізованого теплопостачання оцінюється ще в 500 млн доларів США", – заявив прем’єр-міністр.

Відповідно до звіту Світового банку, Єврокомісії та Кабінету міністрів, загальні потреби щодо відбудови та відновлення України на 1 червня оцінювались у 349 млрд доларів. За попередніми оновленими оцінками Світового банку та уряду України потреби на відбудову зростуть до 500-600 млрд доларів.

Раніше прем’єр-міністр говорив про те, що після восьми хвиль ракетних атак в Україні пошкоджені всі ТЕЦ та ГЕС.