Після восьми хвиль ракетних атак в Україні пошкоджені всі ТЕЦ та ГЕС, - Шмигаль

В енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності. Після восьми хвиль ракетних атак в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції.

Про це повідомив у Facebook прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його даними, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі.

Уряд доручив Міненерго визначити та подати на розгляд чіткі пріоритети включення електропостачання:

перший пріоритет — це критична інфраструктура й лікарні;

другий пріоритет — підприємства та об’єкти військово-промислового комплексу;

третій пріоритет — бізнес, який виготовляє критично важливі для країни товари та продукти;

четвертий пріоритет — житловий сектор.

Шмигаль також повідомив, що малий та середній бізнес може отримати кредит під 0% на купівлю альтернативних джерел енергії, зокрема генераторів.

Нагадаємо, що 10 грудня один з енергоблоків-тисячників (ВВЕР-1000) Енергоатому був відключений від мережі для усунення зауваження трансформатора струму резервного захисту.

У Києві більш ніж на дві години скоротився середній час відключень електроенергії за останні два тижні.

А речник Одеської ОВА Сергій Братчук сказав, що світло поступово повертається у домівки одеситів після руйнівних ударів 10 грудня.