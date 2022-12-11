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Після восьми хвиль ракетних атак в Україні пошкоджені всі ТЕЦ та ГЕС, - Шмигаль

Різною мірою пошкоджено також 40% обʼєктів високовольтної мережі.

Після восьми хвиль ракетних атак в Україні пошкоджені всі ТЕЦ та ГЕС, - Шмигаль
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

В енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності. Після восьми хвиль ракетних атак в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції.

Про це повідомив у Facebook прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його даними, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі.

Уряд доручив Міненерго визначити та подати на розгляд чіткі пріоритети включення електропостачання:

  • перший пріоритет — це критична інфраструктура й лікарні;
  • другий пріоритет — підприємства та об’єкти військово-промислового комплексу;
  • третій пріоритет — бізнес, який виготовляє критично важливі для країни товари та продукти;
  • четвертий пріоритет — житловий сектор.

Шмигаль також повідомив, що малий та середній бізнес може отримати кредит під 0% на купівлю альтернативних джерел енергії, зокрема генераторів.

Нагадаємо, що 10 грудня один з енергоблоків-тисячників (ВВЕР-1000) Енергоатому був відключений від мережі для усунення зауваження трансформатора струму резервного захисту. 

У Києві більш ніж на дві години скоротився середній час відключень електроенергії за останні два тижні.

А речник Одеської ОВА Сергій Братчук сказав, що світло поступово повертається у домівки одеситів після руйнівних ударів 10 грудня. 

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