Очільника Кіровоградської єпархії УПЦ МП Іосафа суд відправив під нічний домашній арешт
Очільника Кіровоградської єпархії УПЦ МП Іосафа суд відправив під нічний домашній арешт
У Бельгії заарештували віцепрезидентку Європарламенту Єву Кейлі
У Бельгії заарештували віцепрезидентку Європарламенту Єву Кейлі
Війська Росії продовжують зазнавати втрат від свого "дружнього вогню", – Генштаб
Війська Росії продовжують зазнавати втрат від свого "дружнього вогню", – Генштаб
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Естонія розповіла подробиці про перебування на її території біженців з України
Естонія розповіла подробиці про перебування на її території біженців з України
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
ГоловнаСуспільствоВійна

Укроборонпром розробляє для ЗСУ унікальний дрон з можливістю повернення

Дрон подібний до іранського “шахеду”, але має особливість.

Укроборонпром розробляє для ЗСУ унікальний дрон з можливістю повернення
Олег Болдирєв
Фото: Анна Стешенко

Державний концерн "Укроборонпром" розробляє безпілотник-камікадзе з можливістю повернення. Дальність дрону становитиме 1 000 км, вага бойової частини – 75 кг.

Про це заявив керівник проєктів Укроборонпрому Олег Болдирєв, пише “Настоящее время”.

"Він уже є. Я назвав би його "нульовим пацієнтом". Машина літає, машина зараз проходить навчання, тому що ми, говорячи про ударний безпілотник, говоримо про варіант камікадзе. Але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть камікадзе із можливістю повернення", – розповів Болдирєв.

Дальність безпілотника становитиме 1 000 км, вага бойової частини – 75 кг.

 

Нагадаємо, до експлуатації в ЗСУ допущено сім зразків безпілотників українського виробництва. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також