Укроборонпром розробляє для ЗСУ унікальний дрон з можливістю повернення

Державний концерн "Укроборонпром" розробляє безпілотник-камікадзе з можливістю повернення. Дальність дрону становитиме 1 000 км, вага бойової частини – 75 кг.

Про це заявив керівник проєктів Укроборонпрому Олег Болдирєв, пише “Настоящее время”.

"Він уже є. Я назвав би його "нульовим пацієнтом". Машина літає, машина зараз проходить навчання, тому що ми, говорячи про ударний безпілотник, говоримо про варіант камікадзе. Але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть камікадзе із можливістю повернення", – розповів Болдирєв.

Дальність безпілотника становитиме 1 000 км, вага бойової частини – 75 кг.

Нагадаємо, до експлуатації в ЗСУ допущено сім зразків безпілотників українського виробництва.