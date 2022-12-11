У Чорному морі Росія тримає вісім бойових кораблів

Станом на 11 грудня в акваторії Чорного моря знаходяться 8 російських кораблів. Серед них - жодного ракетоносія.
Про це повідомляє Telegram-канал ВМС ЗСУ.
Як зазначається, станом на 11 грудня:
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 8 ворожих кораблів;
- в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 корабля;
- в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет.
Нагадаємо, що станом на 10 грудня, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходилися десять російських кораблів.