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У Херсоні світлом забезпечені вже 90% міста, - ОВА

Також електрику відновлюють у прилеглих до міста населених пунктах.

У Херсоні світлом забезпечені вже 90% міста, - ОВА
Фото: Ігор Чайка / Facebook

У Херсоні продовжують відновлювати електропостачання жителів міста.

Про це у Телеграм написав керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"У Херсоні після російських обстрілів відновили електропостачання - зі світлом майже 90% міста та прилеглих населених пунктів. Дякуємо енергетикам за роботу!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що учора, 10 грудня, російські окупанти 45 разів обстріляли з артилерії, РСЗВ, танків і мінометів територію Херсонської області.

Також російські військові обстріляли лікарні у Херсоні і Бериславі.

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