У Херсоні світлом забезпечені вже 90% міста, - ОВА

У Херсоні продовжують відновлювати електропостачання жителів міста.
Про це у Телеграм написав керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"У Херсоні після російських обстрілів відновили електропостачання - зі світлом майже 90% міста та прилеглих населених пунктів. Дякуємо енергетикам за роботу!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що учора, 10 грудня, російські окупанти 45 разів обстріляли з артилерії, РСЗВ, танків і мінометів територію Херсонської області.
Також російські військові обстріляли лікарні у Херсоні і Бериславі.