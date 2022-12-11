У Херсоні світлом забезпечені вже 90% міста, - ОВА

Також електрику відновлюють у прилеглих до міста населених пунктах.

У Херсоні продовжують відновлювати електропостачання жителів міста.

Про це у Телеграм написав керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"У Херсоні після російських обстрілів відновили електропостачання - зі світлом майже 90% міста та прилеглих населених пунктів. Дякуємо енергетикам за роботу!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що учора, 10 грудня, російські окупанти 45 разів обстріляли з артилерії, РСЗВ, танків і мінометів територію Херсонської області.

Також російські військові обстріляли лікарні у Херсоні і Бериславі.