Окупанти на Донеччині за добу поранили двох цивільних

Людей поранили у Бахмуті та Максимільянівці.

Війська РФ за минулу добу поранили двох мирних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив у Телеграм голова ОВА Павло Кириленко.

«Росія вбиває цивільних! За 10 грудня росіяни поранили 2 мирних жителів Донеччини — у Бахмуті та Максимільянівці», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за словами голови ОВА, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстрілював позиції Сил оборони в районах понад двадцяти населених пунктів.