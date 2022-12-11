Окупанти на Донеччині за добу поранили двох цивільних

Війська РФ за минулу добу поранили двох мирних жителів у Донецькій області.
Про це повідомив у Телеграм голова ОВА Павло Кириленко.
«Росія вбиває цивільних! За 10 грудня росіяни поранили 2 мирних жителів Донеччини — у Бахмуті та Максимільянівці», - йдеться у повідомленні.
Крім того, за словами голови ОВА, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстрілював позиції Сил оборони в районах понад двадцяти населених пунктів.