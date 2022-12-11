За минулу ніч російські військові шість разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з “Градів” і важкої артилерії.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Поцілили по трьох громадах – Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій. Випустили понад 50 снарядів. Люди неушкоджені”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Резніченко уточнив, що у Червоногригорівській громаді побиті 15 приватних будинків, 50 сонячних панелей, декілька господарчих споруд та автівок, газопроводи та лінії електропередач. Без світла та води лишилися три села. Аварійні бригади уже стали до роботи.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У Нікополі понівечені з десяток приватних будинків та господарчих споруд, адміністративні та офісні будівлі. В інших районах ніч з сиреною, але без атак і на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, учора окупанти обстріляли Дніпропетровську область артилерією, поранені четверо мирних жителів.