На Харківщині виявили чергових "народних поліцейських", котрі співпрацювали із окупантами

В Ізюмському районі Харківської області співробітники поліції заочно повідомили про підозру "народним поліцейським", котрі добровільно співпрацювали з окупантами.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Двоє чоловіків та жінка обіймали посади в новоствореному правоохоронному органі "народної поліції" смт Борова. Вони приймали заяви від громадян, здійснювали "розслідування" злочинів, складали доповідні записки на ім'я керівника, здійснювали патрулювання території обслуговування, закликали місцевих мешканців "працевлаштуватись" у новостворений правоохоронний орган”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один чоловік з квітня працював "старшим патрульним", допитував жителів, здійснював патрулювання, арештовував автомобілі, виявляв та вилучав боєприпаси. Другий з квітня зайняв посаду "оперуповноваженого", на якій патрулював територію, відбирав пояснення та допитував місцевих жителів.

Жінка ж була "дізнавачем" - проводила "досудове розслідування" кримінальних проступків.

За даними фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Як раніше повідомлялось, співробітники поліції Харківської області повідомили про підозру 37-річному "народному поліцейському" в Ізюмському районі.