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“Укренерго” зможе придбати частину критично необхідного обладнання для відновлення інфраструктури

Уряд схвалив про надання держгарантії за кредитом ЄБРР на суму 300 млн євро.

“Укренерго” зможе придбати частину критично необхідного обладнання для відновлення інфраструктури

Незабаром «Укренерго» зможе придбати частину критично необхідного обладнання для відновлення мережевої інфраструктури, пошкодженої росіянами.

Про це йдеться у Телеграм-каналі підприємства.

Це стало можливим завдяки рішенню Уряду про надання держгарантії за кредитом ЄБРР на суму 300 млн євро, який буде доповнений грантом Уряду Нідерландів.  

“Вже найближчим часом будуть підписані Договір гарантії між Україною та ЄБРР, а також Кредитна угода між Укренерго та ЄБРР. Це дозволить нам спрямувати необхідні кошти для відновлення пошкодженого обладнання, а також для фінансування операційних витрат та підтримки фінансової стабільності компанії”, – йдеться у повідомленні.Уряд також схвалив проєкт Закону України про ратифікацію зміни до Фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком, які дозволять  продовжити використання залишку позики для фінансування реконструкції однієї з ключових підстанцій у центральному регіоні.

Нагадаємо, Уряд схвалив надання держгарантії за позикою KfW у сумі 32,5 млн євро для фінансування реконструкції восьми підстанцій у південно-західному регіоні. Наразі готується до підписання кредитна та гарантійна угоди з KfW, що дасть старт цьому проєкту.

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