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Через атаку дронів на Одещині суттєві руйнування об’єктів енергетики, без світла тисячі споживачів, - Одеська міськарада

Інформації про постраждалих немає.

Через атаку дронів на Одещині суттєві руйнування об’єктів енергетики, без світла тисячі споживачів, - Одеська міськарада
Фото: mil.in.ua

В ніч на суботу внаслідок атаки ворожими дронами-камікадзе на Одещині завдано суттєвих руйнувань об’єктам енергетичної інфраструктури, без електропостачання лишилися тисячі споживачів.

Про це повідомила Одеська міська рада з посиланням на ОК "Південь"

"Вночі ворог атакував південь країни дронами-камікадзе. Продовжуючи техногенний терор, поцілив по об'єктах енергетичної інфраструктури на Одещині, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електрики тисячі споживачів. Інформації про постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває робота рятувальних та відновлювальних служб.

Нагадаємо, вночі, 10 грудня, російські окупанти атакували південь України дронами-камікадзе "Shahed-136/131" іранського виробництва. Підрозділами Повітряне командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито десять ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

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