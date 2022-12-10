Армія Росії за добу зменшилася на 370 осіб. Найбільші втрати на Бахмутському і Лиманському напрямках, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 10 грудня орієнтовно склали 93 760 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 370 окупантів.
Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському і Лиманському напрямках. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук.
Інші втрати:
- танків – 2940 (+3)
- бойових броньованих машин – 5917 (+5)
- артилерійських систем – 1927 (+1)
- РСЗВ – 397 (+2)
- засоби ППО – 211 (+0)
- літаків – 281 (+0)
- гелікоптерів – 264 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0),
- крилаті ракети – 592 (+0)
- кораблі/катери –16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4535 (+4)
- спеціальна техніка – 167 (+3).
Нагадаємо, що уночі 10 грудня росіяни вчинили нову атаку ударними безпілотниками. Повітряні сили збили 10 з 15 ворожих обʼєктів.
Окупанти за вчора завдали пʼяти ракетних та близько 20 авіаційних ударів, а також здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.