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Армія Росії за добу зменшилася на 370 осіб. Найбільші втрати на Бахмутському і Лиманському напрямках, – Генштаб

Також окупанти втратили пʼять бойових броньованих машин. 

Фото: Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 10 грудня орієнтовно склали 93 760 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 370 окупантів.

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському і Лиманському напрямках. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук.

Інші втрати:

  • танків – 2940 (+3)
  • бойових броньованих машин – 5917 (+5) 
  • артилерійських систем – 1927 (+1)
  • РСЗВ – 397 (+2)
  • засоби ППО – 211 (+0)
  • літаків – 281 (+0)
  • гелікоптерів – 264 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0),
  • крилаті ракети – 592 (+0)
  • кораблі/катери –16 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4535 (+4)
  • спеціальна техніка – 167 (+3).

Нагадаємо, що уночі 10 грудня росіяни вчинили нову атаку ударними безпілотниками. Повітряні сили збили 10 з 15 ворожих обʼєктів. 

Окупанти за вчора завдали пʼяти ракетних та близько 20 авіаційних ударів, а також здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

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