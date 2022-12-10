США вжили санкцій проти повітряно-космічних сил Росії

США застосували санкції проти повітряно-космічних сил РФ та низки установ за незаконну закупівлю в Ірану безпілотних технологій та застосування їх проти України. Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Укрінформ.

За словами Кірбі, санкції стосуються трьох російських установ, які були "в анвангарді" процесу придбання та застосування іранських безпілотників. Бенефіціаром угоди про передачу БпЛА росіянам він назвав повітряно-космічні сили Росії.

Також обмежувальні заходи стосуються державного центру безпілотної авіації, який відправив персонал навчатися до Ірану роботі з безпілотниками.

Щодо самого Ірану згодом Штати можуть застосувати нові експортні обмеження. У вересні американські санкції були застосовані проти фірми, що постачала іранські безпілотники до РФ.

Нагадаємо, за оцінкою Заходу, першу партію своїх Shahed-136 і беспілотників інших типів Іран відправив росіянам улітку. Восени окупанти почали завдавати ними масованих ударів, зокрема по обʼєктах інфраструктури та будинках мирних. У середині листопада масове використання іранських БпЛА припинилося – пауза тривала аж до цього тижня, 6 грудня.

6 грудня сили оборони України збили 17 БпЛа, зокрема 14 Shahed-136. На думку міністерства оборони Великої Британії, атака після такої перерви може свідчити, що росіяни виснажили свої попередні запаси з декількох сотень Shahed-136 і тепер отримали поповнення.