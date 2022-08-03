Іран, ймовірно, надіслав першу партію безпілотників до Росії для польових випробувань, – ISW

Іран, ймовірно, надіслав першу партію безпілотників до Росії для польових випробувань.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW), зазначаючи, що ця інформація – початкова та непідтверджена.

Зокрема американська Розвідка на основі відкритих джерел (OSINT) повідомила з посиланням на неофіційні іранські джерела, що Іран відправив до Росії партію дронів разом з іранськими пілотами та техніками, які вчитимуться працювати з російськими літаками Су-35, а також ремонтувати їх.

“Хоча ISW не може незалежно підтвердити цю інформацію, вона узгоджується з нещодавніми повідомленнями про те, що Тегеран та Москва розширюють авіаційну співпрацю, щоб обійти міжнародні санкції проти Росії та Ірану та підтримати російські операції в Україні”, – йдеться у звіті.

Якщо інформація підтвердиться, то Іран може отримати російські літаки Су-35 в обмін на безпілотники, що передбачено частиною угоди, підписаної Москвою та Тегераном 26 липня. Угода передбачала, що Іран збільшить кількість пасажирських рейсів до Росії та додатково відремонтує російські літаки.

Тегеран може спробувати використати цю угоду для полегшення купівлі російських бойових літаків.

Нагадаємо, речник Держдепу Нед Прайс заявив, що США готові до запровадження нових санкцій проти Ірану, якщо той вирішить передати безпілотники армії Росії.

Раніше радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван повідомив, що Іран планує незабаром передати Росії кілька сотень безпілотників, зокрема бойових.

Згодом речник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що його країна не продавала сотні власних дронів РФ під час агресії Росії проти України.