Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Рашагейт в Італії. Як «праві» за змовою з росіянами зняли уряд Драгі
Рашагейт в Італії. Як «праві» за змовою з росіянами зняли уряд Драгі
Українська ППО збила 7 із 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію, - Повітряні Сили
Українська ППО збила 7 із 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію, - Повітряні Сили
ОК "Південь" про перекидання сил ворога зі сходу на південь: "Є певний маневр, ми його спостерігаємо"
ОК "Південь" про перекидання сил ворога зі сходу на південь: "Є певний маневр, ми його спостерігаємо"
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
ГоловнаСвіт

Іран, ймовірно, надіслав першу партію безпілотників до Росії для польових випробувань, – ISW

Американські аналітики підкреслили, що ця інформація офіційно непідтверджена.

Іран, ймовірно, надіслав першу партію безпілотників до Росії для польових випробувань, – ISW

Іран, ймовірно, надіслав першу партію безпілотників до Росії для польових випробувань.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW), зазначаючи, що ця інформація – початкова та непідтверджена.

Зокрема американська Розвідка на основі відкритих джерел (OSINT) повідомила з посиланням на неофіційні іранські джерела, що Іран відправив до Росії партію дронів разом з іранськими пілотами та техніками, які вчитимуться працювати з російськими літаками Су-35, а також ремонтувати їх.

“Хоча ISW не може незалежно підтвердити цю інформацію, вона узгоджується з нещодавніми повідомленнями про те, що Тегеран та Москва розширюють авіаційну співпрацю, щоб обійти міжнародні санкції проти Росії та Ірану та підтримати російські операції в Україні”, – йдеться у звіті.

Якщо інформація підтвердиться, то Іран може отримати російські літаки Су-35 в обмін на безпілотники, що передбачено частиною угоди, підписаної Москвою та Тегераном 26 липня. Угода передбачала, що Іран збільшить кількість пасажирських рейсів до Росії та додатково відремонтує російські літаки.

Тегеран може спробувати використати цю угоду для полегшення купівлі російських бойових літаків.

Нагадаємо, речник Держдепу Нед Прайс заявив, що США готові до запровадження нових санкцій проти Ірану, якщо той вирішить передати безпілотники армії Росії.

Раніше радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван повідомив, що Іран планує незабаром передати Росії кілька сотень безпілотників, зокрема бойових.

Згодом речник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що його країна не продавала сотні власних дронів РФ під час агресії Росії проти України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також