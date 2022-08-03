У Великобританії перебувають близько 104 тисяч українців, - Пристайко

Значна частина з них - школярі, частина з яких намагаються вступити до університетів Великобританії.

Великобританія приймає українців, які вимушені були залишити батьківщину через напад Росії, за двома програмами. Наразі у Великобританії перебуває близько 104 тис. українців.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на посла України у Великобританії Вадима Пристайка.

“Зараз приблизно 104 тисячі українців прибули і знаходяться тут. Дехто з них приїжджає і виїжджає, але це загальна кількість. З них, якщо ми говоримо про школярів, приблизно 15 тисяч заявок, зараз уже в школах розміщено 14 200 школярів”, - зазначив він.

Пристайко уточнив, що більше половини - учні молодшої школи.

За його словами, багато університетів спростили свої правила, а дехто навіть дає стипендії для того, щоб люди могли розпочати навчання. Також допомогти своїм громадянам намагається посольство України.

Станом на 26 червня Британія видала українцям понад 130 тис. віз.

Нагадаємо, Ірландія зупинила безвізовий режим для біженців з більшості країн Європи, щоб звільнити більше місць для українців. Таке рішення було прийнято в понеділок, після того, як в країні закінчились ліжка, призначені для новоприбулих українців, через те, що їх зайняли біженці з інших країн.