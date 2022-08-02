"Азов" закликав цивілізований світ визнати РФ державою-терористом

"Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, і чий президент закликав "мочить в сортирах", має отримати по зубах".

Полк "Азов" закликає США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати Росію державою-терористом.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Азов - Маріуполь".

"Після публічної страти військовополонених полку "Азов" у н.п. Оленівка, Росія шукає нові приводи й пояснення для своїх воєнних злочинів. Верховний суд РФ визнав полк "Азов" "терористичною організацією". Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав "мочить в сортирах", підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди", - йдеться в повідомленні.

У полку наголосили, що Росія вже багато років своїми щоденними діями доводить цей статус. Щодня її армія та спецслужби здійснюють воєнні злочини.

"Потурання цим злочинам чи мовчання – це співучасть! Весь світ має об‘єднатися проти держави-терориста!" – наголосили в "Азові".

Як відомо, сьогодні російський суд вирішив визнати Азов "терористичної організацією".

Нагадаємо, 29 липня російські військові обстріляли вʼязницю в Оленівці, аби приховати тортури над українськими полоненими. Ворог звинуватив у цьому обстрілі ЗСУ.

Наразі Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих внаслідок теракту, який здійснили російські окупанти. Росіяни виклали список прізвищ поранених та загиблих в Оленівці, однак зараз його неможливо підтвердити.

Раніше, 28 липня, Сенат США закликав Держдеп визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Аналогічна резолюція внесена на розгляд Конгресу. Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс також закликав Євросоюз ухвалити таке рішення.