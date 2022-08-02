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Байден підписав черговий пакет безпекової допомоги Україні

Пакет містить снаряди для артилерії та ракети для РСЗВ.

Байден підписав черговий пакет безпекової допомоги Україні
Фото: ЕРА/UPG

Президент США Джо Байден підписав черговий пакет безпекової допомоги Україні вартістю 550 млн доларів.

Про це повідомила пресслужба Білого Дому.

Як повідомляється, гроші направляються на “предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні”.

Як повідомило CNN з посиланням на Пентагон,  допомога, яка надходить із запасів США, включає 75 тис. боєприпасів для артилерії і нерозголошену кількість додаткових боєприпасів для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS

Нагадаємо, ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну зі Сполучених Штатів. Також в Україну з Німеччини прибули далекобійні ракетні системи залпового вогню MARS II.

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