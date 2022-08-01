Українські переселенці на Мальті можуть обміняти готівкову гривню на євро

НБУ та центральний банк Мальти підписали угоду про обмін готівкової гривні на євро.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Для здійснення обмінних операцій потрібно мати дійсну довідку про отримання захисту від Агенції з міжнародного захисту на Мальті.

Операції з обміну проводитиме безпосередньо Центральний банк Мальти, скористатися програмою можуть громадяни України.

Якщо мова йде про переміщених неповнолітніх українців без супроводу, то для проведення обміну знадобиться допомога осіб, опікунство або представництво яких засвідчив уповноважений орган влади Республіки Мальта.

В межах програми можна обміняти до 10 тис. гривень на особу.

Інформація про курс обміну щотижня публікуватиметься на офіційному сайті Центрального банку Мальти.

Підкреслюється, що обмінні операції не передбачають жодної плати, комісій або зборів з боку центробанку.

Нагадаємо, з 21 червня українські біженці в Італії можуть обміняти готівкову гривню на євро. Раніше такі ж угоди НБУ уклав із центробанками Польщі, Німеччини, Бельгії, Швеції та Нідерландів.