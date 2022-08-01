"Чим інтенсивніше наступають наші Збройні сили на Херсонщині, тим більш непередбачувано та панічно ведуть себе окупанти"
"Чим інтенсивніше наступають наші Збройні сили на Херсонщині, тим більш непередбачувано та панічно ведуть себе окупанти"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Україна вимагає від РФ повернення третини закордонного майна колишнього СРСР, - Вадим Пристайко
Україна вимагає від РФ повернення третини закордонного майна колишнього СРСР, - Вадим Пристайко
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСвіт

Українські переселенці на Мальті можуть обміняти готівкову гривню на євро

Програма стартувала сьогодні, 1 серпня.

Українські переселенці на Мальті можуть обміняти готівкову гривню на євро
Мальта
Фото: EPA/UPG

НБУ та центральний банк Мальти підписали угоду про обмін готівкової гривні на євро. 

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Для здійснення обмінних операцій потрібно мати дійсну довідку про отримання захисту від Агенції з міжнародного захисту на Мальті.

Операції з обміну проводитиме безпосередньо Центральний банк Мальти, скористатися програмою можуть громадяни України.

Якщо мова йде про переміщених неповнолітніх українців без супроводу, то для проведення обміну знадобиться допомога осіб, опікунство або представництво яких засвідчив уповноважений орган влади Республіки Мальта.

В межах програми можна обміняти до 10 тис. гривень на особу.

Інформація про курс обміну щотижня публікуватиметься на офіційному сайті Центрального банку Мальти.

Підкреслюється, що обмінні операції не передбачають жодної плати, комісій або зборів з боку центробанку. 

Нагадаємо, з 21 червня українські біженці в Італії можуть обміняти готівкову гривню на євро. Раніше такі ж угоди НБУ уклав із центробанками Польщі, Німеччини, Бельгії, Швеції та Нідерландів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також