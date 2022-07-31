Нічого критичного не відбулося, - Данилишин про курс валют

Певна дестабілізація на ринку готівкової валюти в Україні носить тимчасовий характер. Курс нестабільний через проблеми з підвезенням готівкової валюти в регіони.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Ради Нацбанку України Богдан Данилишин, коментуючи ситуацію на валютному ринку.

"Нічого критичного не відбулося. Певна дестабілізація на ринку готівкової валюти після ослаблення офіційного курсу носить тимчасовий характер. Неможливість миттєво підкріпити обмінні каси готівковою валютою стала однією з причин поточної ситуації. НБУ та банки вживають заходів для наближення курсу готівкового ринку до нового офіційного курсу", - запевнив Данилишин.

За його словами, перші дні роботи міжбанківського валютного ринку після встановлення офіційного курсу на рівні 36,5686 показали, що в Україні немає проблем з безготівковим доларом, на міжбанківському ринку є профіцит валюти, який дозволяє НБУ поповнювати ЗВР. Як зазначив Данилишин, питання наближення безготівкового і готівкового курсу носить технічний характер, який впирається в логістичні процеси, пов’язані з завезенням готівкової валюти в Україну та з підкріпленням кас банків в Києві та в регіонах.

Він зазначив, що після того, як НБУ з 21 липня "скорегував" офіційний курс на 25% вже перший тиждень показав позитивні ефекти.

"Якщо за січень-травень валютні резерви країни скоротилися на 6 млрд доларів, то лише протягом останнього тижня чистий викуп іноземної валюти Національним банком склав 650 млн доларів. Корегування валютного курсу під умови, що змінилися, не означає нестабільність", – написав він.

Нагадаємо, що Нацбанк вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні. Так, з 21 липня НБУ скорегував офіційний курс гривні до долара на 25% до 36,5686 грн/$. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн/$.

The Economist не зміг оцінити курс гривні до долара за Індексом БігМака. Як відомо, мережа Mcdonald's тимчасово закрила свої ресторани після російського вторгнення, і цей бургер в Україні поки що купити не можна.