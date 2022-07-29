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Очільник військової адміністрації Львівщини звинуватив податківців у махінаціях

ОВА звернеться з відповідним запитом до ДПС України та Міністерства фінансів України.

Очільник військової адміністрації Львівщини звинуватив податківців у махінаціях
Фото: надано пресслужбою

У Львівській ОВА вважають, що Головне управління Державної податкової служби у Львівській області не забезпечило прозорий механізм відшкодування ПДВ для підприємців.

Про це повідомив у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його даними, з 1 січня на Львівщині 135 суб’єктам підприємницької діяльності відшкодували понад 1,5 млн грн ПДВ кожному. Загальна сума відшкодованого ПДВ для цих підприємств становить понад 1 млрд 165 млн грн.

“Серед цих 135 підприємств – 13 не мають жодного працівника. А їм відшкодували 129 млн грн. При цьому сума податків, які вони сплатили до бюджетів всіх рівнів, – 20 млн грн. Одне із підприємств отримало відшкодування з державного бюджету в розмірі 40 млн грн, а натомість сплатило податків аж 26 тис. грн”, – йдеться в повідомленні.

Також 30 підприємств, які працюють менше, ніж рік, отримали відшкодування ПДВ на суму понад 242 млн грн. Натомість сплатили лише 7,3 млн грн податків. Щобільше, із цих 30 підприємств на 16 не працює жодної або лише одна особа, на 9 підприємствах працює від 2 до 5 людей.

“У Львівську ОВА неодноразово звертались підприємці щодо непрозорого механізму діяльності Головного управління Державної податкової служби у Львівській області. Мова йшла про незрозуміле ухвалення рішень в ручному режимі щодо відшкодування тому чи іншому суб’єкту господарювання ПДВ”, – наголосив Козицький.

За його словами, Львівська ОВА звернулась із запитом до ДПС у Львівській області, щоб спростувати чи підтвердити цю інформацію. Але їй відмовили і не надали інформації.

Нагадаємо, працівники ДБР виявили в посадовиці харківської податкової 2,3 млн гривень необґрунтованих доходів.

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