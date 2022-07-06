​Аналітики БЕБ досліджують ризикові операції з перерахунку за кордон 9 млрд грн

Співробітники Бюро економічної безпеки України в межах дослідження виведення коштів за кордон та розшуку активів РФ вивчають транзакції понад 10 банків.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки України.

Зокрема встановлено, що від початку війни, службові особи майже однієї тисячі суб’єктів господарської діяльності-резидентів України здійснили понад 2,5 тис. фінансових операцій із перерахування коштів на закордонні банківські рахунки підприємств-нерезидентів. Загальна сума таких переказів склала 50 млрд гривень.

"Аналітики БЕБ виявили, що окремі господарські операції, за які перераховувалися кошти, мають ознаки ризикових. Загалом, сума таких транзакцій становить понад 9 млрд гривень. Також деякі перерахування здійснювалися громадянами України, що є службовими особами суб’єктів господарської діяльності з російськими власниками або керівниками. Такі перекази грошових коштів на закордонні банківські рахунки могли здійснюватися для ймовірної легалізації валютних цінностей", – йдеться у повідомленні.

Перевірка зазначених ризикових операцій здійснюється співробітниками БЕБ шляхом аналітичних досліджень, а також у межах кримінальних проваджень.

Повідомляється, що наразі БЕБ, окрім аналізу та перевірки інформації щодо перерахування суб’єктами господарювання грошових коштів на підставі зовнішньоекономічних контрактів, відпрацьовує факти законності переміщення фізичними особами готівкових коштів через державний кордон.

"Віднедавна розпочали працювати ще над одним напрямом. БЕБ проводить моніторинг суб’єктів господарювання на предмет можливої наявності ознак порушень законодавства щодо неповернення валютної виручки в результаті експортних операцій. Їх фінансово-господарська діяльність буде аналізуватися і на предмет наявності правопорушень вчинених у бюджетній, податковій та інших сферах економіки. Співпрацюємо з цих питань з НБУ, ДСФМУ та ДПС", – зазначив Директор БЕБ Вадим Мельник.

Нагадаємо, БЕБ ініціювало арешт активів РФ на понад 30 млрд грн.

Також повідомлялось, що росіяни почали нищити підприємства в Україні ще до початку великої війни.