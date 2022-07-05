Майже 200 млн грн зібрали за декілька днів на українську Армію дронів, - Федоров

У перший день старту програми на рахунок ЗСУ надійшло понад 84,6 млн грн.

На Армію дронів за декілька днів вдалося зібрати вже майже 200 мільйонів гривень.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що в перший день дії програми на рахунок Збройних Сил України надійшло понад 84,6 мільйона гривень.

До збору коштів долучилися також бізнесмени.

"Понад 100 мільйонів гривень передав на Армію дронів український та британський підприємець у сфері ІТ та космічних технологій Максим Поляков. Ми також отримали підтвердження від Київської школи економіки та її американських партнерів про підтримку Армії дронів. КШЕ перерахує ще 57 мільйонів гривень", - розповів міністр.

Федоров повідомив, що на перші 64 мільйони гривень, які українці зібрали через благодійну банку в Monobank, уже купують два безпілотних комплекси Warmate. "Я також дякую кожному, хто надсилає нам свій дрон! Те, що українці і люди по всьому світу так підтримують ЗСУ, — дуже важливо. І повірте, кожному дрону ми радіємо. Кожен відмічаємо! Не зупиняйтеся!", - наголосив очільник Мінцифри.

Нагадаємо, 2 липня фандрейзингова платформа UNITED24 разом із Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації оголосили про початок проєкту "Армія дронів". Уже наступного дня небайдужі надіслали перші безпілотні літальні апарати.