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Щоб подолати дефіцит гречки, Україна отримала від Канади 140 тонн насіння

Насіння передали у вигляді гуманітарного вантажу.

Щоб подолати дефіцит гречки, Україна отримала від Канади 140 тонн насіння
Фото: Макс Требухов

Уряд Канади закупив для України 140 тонн насіння гречки сорту Собо з провінції Манітоба. Вантаж оформили, як гуманітарну допомогу, і через благодійний фонд "Квіти" передали в Україну.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики.

Доставку завершила спілка "Борошномели України" за підтримки ЄС та Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО). 

Фото: Мінагрополітики

У Мінагрополітики кажуть - закупили насіння, щоб подолати цьогоріч дефіцит гречки. У ФАО додали - через війну ціни на насіння, засоби захисту рослин, добрива та паливо зросли на 40–45 відсотків. Є ризик, що виробникам гречки буде невигідно вирощувати врожай цієї культури. 

Голова офісу ФАО в Україні П’єр Вотьє зазначив, що для цього роблять ставку на малих і середніх фермерів. Насіння з Канади передадуть фермерах семи областей - Житомирської, Закарпатської, Київської, Львівської, Полтавської, Тернопільської та Чернігівської.

Фактичним розподілом канадського вантажу займаються "Міжнародна Асоціація Гречки", Сквирський комбінат хлібопродуктів і Спілка "Борошномели України". 

"Отримавши це насіння гречки, ми можемо підтримати фермерів, щоб вони засіяли близько 2 500 гектарів на заході та в центрі України. Враховуючи спеціалізацію, досвід господарств і якість насіння, урожайність з цієї площі становитиме не менше 2 центнерів з гектара, або 5 000 тонн зерна гречки (3 000 тонн обробленої гречаної крупи)", - розповів очільник "Борошномелів України" Родіон Рибчинський.

Фото: Мінагрополітики

Він додав, що основною умовою участі фермерів у програмі розподілу насіння є подальша передача врожаю з отриманого насіння за фіксованою ціною спеціалізованим переробникам зерна гречки. Мова йде про Сквирський та Білоцерківський комбінати хлібопродуктів. 

Також виробники зерна мають передавати перероблену крупу за фіксованою ціною державним та соціальним установам для використання в гуманітарних цілях.

Фото: Мінагрополітики

Нагадаємо, на час воєнного стану Україна обмежила експорт гречки, жита й вівса.

Фермери та господарства можуть подавати заявки про завдані війною збитки на спеціальну електронну платформу.

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