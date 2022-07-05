За два місяці роботи платформи United24 вдалося зібрати понад 2,2 мільярда гривень.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

До збору коштів приєдналися 90 держав. Чималі суми переказували відомі особистості та компанії.

У Зеленського повідомили, що, до прикладу, від Національної збірної з футболу надійшло 770 тисяч гривень. "Квартал 95" перерахував 3,5 млн грн, понад 8 мільйонів отримали від благодійних телемарафонів. 12 мільйонів виділив український футболіст, володар Золотого м'яча-2004 та колишній тренер збірної України Андрій Шевченко.

Нагадаємо, на початку травня Президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск ініціативи United24. Її перша складова – онлайн-платформа для збору коштів на підтримку держави. Амбасадоркою United24 стала українська тенісистка Еліна Світоліна.

За місяць роботи платформи надійшло понад $51 млн. Тоді у Мінцифри розповіли, на що витратили кошти.