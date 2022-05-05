Зеленський оголосив про запуск ініціативи United24 – підтримати Україну можна з будь-якої точки світу

Отримані гроші зараз розподіляються на оборону і розмінування, гуманітарну та медичні допомогу і відбудову держави.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск ініціативи United24. Її перша складова – онлайн-платформа для збору коштів на підтримку держави.

Невдовзі до неї долучаться інші проєкти й програми, повідомив президент у відеозверненні.

"Тільки разом ми маємо потенціал зупинити війну, яку розвʼязала Росія, відновити те, що вона зруйнувала", – підкреслив він.

Фандрейзингова платформа – це лише частина глобальної ініціативи United24. Зробити донейт можна в один клік із будь-якої країни світу. Кошти підуть на допомогу захисників України та мирних людей, а також – на відбудову держави.

Зараз вони розподіляються за трьома напрямами:

Оборона та розмінування

Гуманітарна та медична допомога

Відбудова України

Усі кошти надходять на рахунки Національного банку України, закріплені за профільними міністерствами: Міністерством оборони України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством інфраструктури України. Звіти будуть оновлюватися кожну добу.

"Кожен донейт має значення для перемоги. Сьогодні Україна бореться не тільки за свою свободу, а за свободу всього демократичного світу. Ми ніколи не забудемо вашого внеску в перемогу України", – підкреслив президент.

Нагадаємо, 26 березня урядом Канади та Єврокомісією було запущено світову програму Stand up for Ukraine на прохання президента України. Ця програма мобілізує уряди, компанії та громадян для збору фінансової допомоги Україні.

Упродовж марафону 9 квітня вдалося зібрали 9,1 мільярда євро допомоги. Ще один мільярд євро на підтримку України додав Європейський банк реконструкції та розвитку. У ньому узяли участь президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр Канади Джастін Трюдо та президент України Володимир Зеленський.