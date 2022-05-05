Смерть від туберкульозу та примусові роботи: влада Маріуполя розповіла про умови утримання в фільтраційному таборі

Влада Маріуполя показала відео одного з фільтраційних таборів, в якому насильно утримують мешканців Маріуполя.

Майже чотири тижні тому окупанти вивезли з районів Гугліно, Мирний та Волонтерівка всіх чоловіків. Близько двох тисяч затриманих розмістили в фільтраційних таборах сіл Безіменне та Козацьке.

Про це заявив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, люди були затримані під приводом проведення фільтрації. Чоловікам не дозволили взяти з собою особисті речі, документи було відібрано.

Затриманих розмістили в приміщенні школи та клубу. На відео, яке опублікував Петро Андрющенко, можна побачити саме школу в селі Безіменне.

"Четвертий тиждень чоловіків насильно утримують не дозволяючи покидати територію школи без конвою російських військових. Умови утримання жахливі – люди вимушені спати на підлозі в коридорах. Медична допомога не надається", – розповідає радник мера.

Серед людей в школі села Безіменне зафіксовано перший випадок туберкульозу, в результаті чого спортивну залу школи було перетворено на ізолятор, де без медичного догляду було зачинено велику кількість людей.

"В селі Козацьке зафіксовано перший випадок смерті чоловіка через відмову окупантів викликати швидку допомогу", – зазначає Андрющенко.

В разі відсутності будь-кого з утриманих окупанти обіцяють посилювати тортури та вдатись до розстрілу інших затриманих.

Чоловіки харчуються три рази на добу "баландою", в місці утримання в якості точки гігієни – одна раковина з холодною водою на тисячі людей. Гігієна як така відсутня, що посилює захворюваність серед утримуваних.

Документів людям не повертають, натомість всі отримали папір про проходження фільтрації, але й він не дає права покинути територію табору. Були окремі спроби, але чоловіків було затримано і побито. Остання невдала спроба була прорватись до евакуаційних автобусів ООН та Червоного Хреста, які затримані бачили з вікон.

Всіх чоловіків, включаючи хворих та людей з інвалідністю, залучають до робіт із благоустрою в селі Безіменне та місті Новоазовськ під конвоєм російських військових.

Окупанти ще не вирішили: використати людей як робочу силу на розборі завалів Маріуполя, або мобілізувати до армії окупантів. При цьому 2 травня затриманим оголосили, що чоловіки візьмуть участь в параді на 9 травня в Маріуполі в якості "полонених". Для чого їх переодягнуть в форму українських солдат.

Нагадаємо, вдалося знайти місцезнаходження та дізнатися про умови утримання 300 мешканців Маріуполя, яких було депортовано до Росії, у місто Владивосток. 300 маріупольців розселили в селищі Врангеля, в будівлі, що схожа на гуртожиток. Грошей людям не видають, документи відібрали, речами не забезпечують, годують триразово неякісною їжею. Можливості вийти на зв'язок з рідними немає.