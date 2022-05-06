Піротехніки за добу знешкодили майже півтори тисячі вибухонебезпечних предметів

Піротехніки ДСНС України у Донецькій області розміновують сільськогосподарські угіддя від вибухонебезпечних предметів

Протягом доби піротехніків Державної служби України з надзвичайних ситуацій залучали 192 рази.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Виявлено, вилучено і знешкоджено 1 468 вибухонебезпечних предметів.

Обстежено територію площею близько 300 га.

“Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на територію України піротехніки ДСНС залучались 10 тис. 257 разів”, – йдеться у повідомленні.

Виявлено, вилучено та знешкоджено 94 377 вибухонебезпечних предметів та 583,4 кг вибухової речовини, зокрема 1 964 авіаційні бомби.

Обстежено територію площею понад 17 800 га.