ДСНС опублікувала фото та характеристики найпоширеніших мінних загроз

Підходити, зрушувати з місця, виконувати будь-які дії з такими предметами не можна.

Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала зображення та характеристики загроз найпоширеніших вибухонебезпечних предметів.

"Укотре закликаємо: не наближайтеся до мін та боєприпасів! Повідомляйте про такі знахідки рятувальників або поліцію! Розкажіть про це дітям", – закликали в ДСНС.

ПФМ-1 та ПФС-1С (схожа на метелик) – фугасна протипіхотна міна натискної дії. Буває зеленого та коричневого кольорів. Можуть зустрічатися в місцях ударів із систем залпового вогню.

Фото: ДСНС

ОЗМ-12 – осколкова міна кругового ураження. Має датчики цілі у вигляді розтяжки. Може встановлюватись в керованому і некерованому виглядах.

Фото: ДСНС

МОН-50 – осколкова протипіхотна міна спрямованої дії. Має датчики цілі у вигляді розтяжки.

Фото: ДСНС

ТМ-62 – фугасна протитанкова міна. Датчик цілі у вигляді диску. Встановлюється в ґрунт або на поверхню землі.

Фото: ДСНС

ПОМ-2 – осколкова протипіхотна міна кругового ураження. Має чотири розтяжки.

Фото: ДСНС

ПМН-2 – фугасна протитанкова міна натискної дії. Встановлюється на ґрунтах або поверхні землі. Буває зелена і коричнева.

Фото: ДСНС

МОН-200 – осколкова протипіхотна міна. Має датчики у вигляді розтяжки, відрізняється від МОН-50 більшим розміром.

Фото: ДСНС

Підходити, зрушувати з місця, виконувати будь-які дії з такими предметами заборонено. У разі виявлення необхідно звернутися до рятувальників чи поліції.

Нагадаємо, російські війська також скидають на українські населені пункти касетні боєприпаси (мають примітну білу стрічку). Від цього виду вибухівки після завершення бойових дій гине найбільша кількість людей.