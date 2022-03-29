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​На Закарпатті палій трави викликав поліцію та ДСНС, бо через вітер вогонь почав поширюватись

Чоловік заплатить 6120 гривень штрафу.

​На Закарпатті палій трави викликав поліцію та ДСНС, бо через вітер вогонь почав поширюватись
Фото: ДСНС

На Закарпатті чоловік підпалив сухостій, але потім сам викликав рятувальників і здався поліції. Він також добровільно погодився сплатити штраф.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Отакої))) сам підпалив – сам «здався» поліції та рятувальникам… та чемно погодився сплатити штраф до державного бюджету... Мешканець села Сімер Перечинської територіальної громади тепер більше ніколи не буде спалювати сухотрав’я та ще й іншим скаже. Прийти до такого переконання 22-річному чоловікові допомогли вчорашні події. ", - йдеться в повідомленні рятувальників.

Чоловік розповів, що він вирішив поприбирати на власному обійсті та підпалив сухостій. Але через сильний вітер полум’я швидко розповсюдилось територією та вже почало наближатись до сільського кладовища. Коли до нього залишалося вже близько 10 метрів, чоловік таки сам зателефонував рятувальникам.

Перечинські вогнеборці оперативно прибули на місце події і загасили пожежу площею 0,5 га. Також виписали палію штраф у 6120 гривень.

Усього за неповний березень закарпатськими рятувальниками вже складено на порушників 37 протоколів за статею 77-1 Кодексу про адмінправопорушення.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві внутрішніх справ України нагадали про заборону паління сухої трави та штраф за це до 22 тисяч гривен. “Українці, паліть ворога, а не суху траву!”, – закликали правоохоронці.

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