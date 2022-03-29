Венедіктова: "Підписала чергову підозру Киві"

Цього разу йому інкримінують вчинення публічних закликів до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

Генпрокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що підписала нову підозру екснардепу від ОПЗЖ Іллі Киві.

"Інкриміновані йому правопорушення – вчинення публічних закликів до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 109 КК України), заклики до агресивної війни (ст. 436 КК України)", - написала Венедіктова у Facebook.

В Офісі генпрокурора повідомили, що за даними слідства, "будучи народним депутатом України, у березні 2022 року, перебуваючи на території Російської Федерації у м. Москва, він виступив у прямому ефірі федерального телеканалу. Під час свого виступу підозрюваний публічно закликав вище керівництво Російської Федерації до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні шляхом фізичного усунення Президента України й інших високопосадовців України, та до агресивної війни".

Ірина Венедіктова наголосила, що "прокурори докладають колосальних зусиль, щоб затримати вже колишнього народного депутата. Це, як виявилось, не так і просто".

Венедіктова також зазначила, що в ГПУ мають підстави стверджувати, що Кива користується іншими документами, не тими, які відомі слідчим і прокурорам. "Але обов‘язково притягнемо його до відповідальності", - додала генпрокурор.

Нагадаємо, 6 березня Генпрокурор України оголосила Киві підозру у державній зраді. У підозрі також ішлося про посягання на територіальну цілісність України.