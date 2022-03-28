Латвія і Україна співпрацюватимуть під час розслідування злочинів, пов'язаних із вторгненням Росії

При виявленні осіб, які підозрюються у скоєнні злочинів, держави будуть забезпечувати кримінальне переслідування на тій території, де вчинено порушення.

Генеральні прокурори Латвії Юріс Стуканс та України Ірина Венедіктова 27 березня підписали меморандум про співпрацю країн у розслідуванні злочинів, пов'язаних із збройними конфліктами.

Про це повідомляє латвійське національне інформагентство LETA.

Генеральні прокурори домовилися про те, що обидві країни по можливості надаватимуть одна одній вичерпну допомогу в кримінальних процесах, що стосуються будь-яких злочинів, пов'язаних з війною Росії проти України, а також злочинів проти людяності, військових злочинів, агресії та геноциду.

Відповідно до меморандуму, Латвія та Україна будуть збирати та вести облік доказів порушень міжнародного гуманітарного права та обмінюватимуться відповідною інформацією.

Якщо сторони під час розслідування виявлятимуть осіб, які скоїли злочин під час війни в Україні чи іншого міжнародного конфлікту, то будуть забезпечувати кримінальне переслідування на тій території, де цей злочин вчинено.

Раніше Ірина Венедіктова повідомила, що разом з генпрокурором Литви Нідою Грунскєне та генпрокурором/міністром юстиції Польщі Збігневом Зьобро створили першу спільну слідчу групу. Вона буде "розслідувати злочини представників злочинного режиму РФ", наголосила Венедіктова.

Фото: Facebook/Irina Venediktova

Нагадаємо, за словами Генпрокурора, вже шість країн розпочали розслідування військових злочинів Росії в Україні. Серед них - Естонія, Литва, Німеччина, Польща, Словаччина та Швеція.