Росіяни завдали ракетних ударів по Луцьку, Харкову, Житомиру, Рівному, на Київщині – вибухи (оновлено)
Росіяни завдали ракетних ударів по Луцьку, Харкову, Житомиру, Рівному, на Київщині – вибухи (оновлено)
У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам
Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Вілл Сміт ударив ведучого Кріса Рока під час вручення премії "Оскар"
Вілл Сміт ударив ведучого Кріса Рока під час вручення премії "Оскар"
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
ГоловнаНовини -

Латвія і Україна співпрацюватимуть під час розслідування злочинів, пов'язаних із вторгненням Росії

При виявленні осіб, які підозрюються у скоєнні злочинів, держави будуть забезпечувати кримінальне переслідування на тій території, де вчинено порушення.

Латвія і Україна співпрацюватимуть під час розслідування злочинів, пов'язаних із вторгненням Росії
Фото: Пресслужба Посольства України в Латвії

Генеральні прокурори Латвії Юріс Стуканс та України Ірина Венедіктова 27 березня підписали меморандум про співпрацю країн у розслідуванні злочинів, пов'язаних із збройними конфліктами.

Про це повідомляє латвійське національне інформагентство LETA.

Генеральні прокурори домовилися про те, що обидві країни по можливості надаватимуть одна одній вичерпну допомогу в кримінальних процесах, що стосуються будь-яких злочинів, пов'язаних з війною Росії проти України, а також злочинів проти людяності, військових злочинів, агресії та геноциду.

Відповідно до меморандуму, Латвія та Україна будуть збирати та вести облік доказів порушень міжнародного гуманітарного права та обмінюватимуться відповідною інформацією.

Якщо сторони під час розслідування виявлятимуть осіб, які скоїли злочин під час війни в Україні чи іншого міжнародного конфлікту, то будуть забезпечувати кримінальне переслідування на тій території, де цей злочин вчинено.

Раніше Ірина Венедіктова повідомила, що разом з генпрокурором Литви Нідою Грунскєне та генпрокурором/міністром юстиції Польщі Збігневом Зьобро створили першу спільну слідчу групу. Вона буде "розслідувати злочини представників злочинного режиму РФ", наголосила Венедіктова.

Фото: Facebook/Irina Venediktova

Нагадаємо, за словами Генпрокурора, вже шість країн розпочали розслідування військових злочинів Росії в Україні. Серед них - Естонія, Литва, Німеччина, Польща, Словаччина та Швеція.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також