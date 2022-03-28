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Хакери Anonymous заявили, що зламали сайт пропагандистської Всеросійської державної телерадіокомпанії

Майже 870 ГБ даних готуються оприлюднити

Хакери Anonymous заявили, що зламали сайт пропагандистської Всеросійської державної телерадіокомпанії
Фото: guardian.co.uk

Міжнародна хакерська група Anonymous повідомила, що зламала сайт Всеросійської державної телерадіокомпанії (ВГТРК). За даними організації, майже 870 ГБ даних готуються оприлюднити.

"Хакерська група "NB65", афілійована з Anonymous зламала ВГТРК (Всеросійська державна телерадіокомпанія). Загальний обсяг даних, які готуються до оприлюднення, становить 870 ГБ – їх опублікують найближчим часом", – зазначає хакерська група на своїй сторінці у Twitter.

Раніше хакери групи Anonymous зламали сайт російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом".

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