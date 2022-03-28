Хакери Anonymous заявили, що зламали сайт пропагандистської Всеросійської державної телерадіокомпанії

Міжнародна хакерська група Anonymous повідомила, що зламала сайт Всеросійської державної телерадіокомпанії (ВГТРК). За даними організації, майже 870 ГБ даних готуються оприлюднити.

JUST IN: Hacking group 'NB65' (@xxNB65), affiliated with #Anonymous has hacked and breached the VGTRK (All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company). Total data being prepared for release is 870GB. #DDoSecrets will release it in the near future. #OpRussia #FCKPTN pic.twitter.com/W2sTvoVQG9 — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 27, 2022

"Хакерська група "NB65", афілійована з Anonymous зламала ВГТРК (Всеросійська державна телерадіокомпанія). Загальний обсяг даних, які готуються до оприлюднення, становить 870 ГБ – їх опублікують найближчим часом", – зазначає хакерська група на своїй сторінці у Twitter.

Раніше хакери групи Anonymous зламали сайт російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом".