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Кремль відреагував на слова Байдена про те, що Путін не може залишатися при владі

Коментар дав Дмитро Пєсков.

Кремль відреагував на слова Байдена про те, що Путін не може залишатися при владі
Фото: EPA/UPG

Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на зауваження президента США Джо Байдена про те, що Володимир Путін «не може залишатися при владі».

Як передає Reuters, Пєсков сказав: "Це не Байдену вирішувати. Президента Росії обирають росіяни".

Представник Білого дому уточнив, що Байден під час виступу у Варшаві не закликав до "зміни режиму" в Росії, але він мав на увазі, що "не можна дозволити Путіну здійснювати владу над своїми сусідами або регіоном". 

Нагадаємо, Байден посилив критику Путіна після того, як російський президент віддав наказ про вторгнення в Україну минулого місяця. Кремль у відповідь почав натякати на душевне нездоров'я Байдена.

Минулого тижня Кремль звинуватив Байдена в «особистих образах» щодо Путіна після того, як він назвав його «воєнним злочинцем» і «диктатором-вбивцею», і сказав, що його висловлювання, схоже, були спричинені роздратуванням, втомою та забудькуватістю.

Як повідомлялося раніше, учора окупанти випустили шість ракет по Львову, влучивши в базу зберігання пального та по території бронетанкового заводу. В ЗСУ прокоментували, що це був ляпас Байдену: "Зрозуміло, чому саме Львів став нині мішенню Путіна. Це – промовистий ляпас президенту США, який саме в той час перебував за якихось 10 хвилин польоту ракет окупантів від атакованого Львова", – йдеться в повідомленні.

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