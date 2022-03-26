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«Ми сприймаємо статтю 5 як священне зобов’язання», – Байден

Президент США попросив Варшаву уникати несподіванок. 

«Ми сприймаємо статтю 5 як священне зобов’язання», – Байден
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати розглядають свій обов’язок захищати своїх союзників по НАТО як «священний обов’язок». 

Про це заявив президент США Джо Байден у ході зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє Bloomberg

«Ми сприймаємо статтю 5 як священне зобов’язання», – сказав Байден, маючи на увазі принцип колективної оборони, прописаний у 5 статті Вашингтонського договору. 

За інформацією The New York Times, президент Байден також неодноразово наголосив на необхідності уникати несподіванок.

«Важливо, що ми постійно знаходимося в контакті щодо того, як кожен з нас хоче діяти щодо України», – сказав він пану Дуді.

Останніми тижнями стосунки США та Польщі були дещо напруженими через намір Варшави передати Україні винищувачі МіГ-29 радянського виробництва через військову базу Сполучених Штатів у Німеччині. США, однак, категорично відхилили пропозицію

За інформацією The Wall Street Journal, президент Байден особисто наклав вето на передачу літаків Україні, боячись спровокувати Путіна. 

У свою чергу Анджей Дуда заявив, що Польща є «серйозним та надійним партнером». Він також додав, що країна має намір закуповувати у США більше озброєння, однак не повідомив подробиць. 

Нанадаємо, сьогодні у Варшаві міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та оборони Олексій Резніков зустрілися з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном та міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном. До розмови також приєднався президент Байден.

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