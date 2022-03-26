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У Європі закликають невідкладно відремонтувати пошкоджені лінії електропередач Запорізької АЕС

Асоціація ядерних регуляторів Європи попереджає про можливі негативні наслідкі для безпеки ядерних установок.

У Європі закликають невідкладно відремонтувати пошкоджені лінії електропередач Запорізької АЕС

Асоціація ядерних регуляторів Європи (Western European Nuclear Regulators' Association, WENRA), проаналізувавши ситуацію із частковою втратою зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС внаслідок воєнних дій у регіоні, попереджає про можливі вкрай негативні наслідки для безпеки ядерних установок. 

Відповідну заяву оприлюднило Держатомрегулювання у своєму Facebook.

Так, WENRA наголосила на необхідності забезпечити невідкладний ремонт двох пошкоджених ліній електропередач 750 кВ Запорізької АЕС та закликала гарантувати фізичну цілісність ліній електропостачання, а також постачання палива та інших витратних матеріалів, запчастин для аварійних дизель-генераторів українських АЕС.

«Воєнні дії поруч із ядерним об'єктом можуть призвести до неочікуваних наслідків для безпеки ядерних установок. Зокрема, через пошкодження та часткову втрату зовнішніх ліній електропередачі значно послаблюється надійність постачання електроенергії до майданчика Запорізької АЕС, а втрата електропостачання реакторних установок та басейнів витримки відпрацьованого палива може призвести до вкрай негативних наслідків», - йдеться у заяві Асоціації.

Нагадаємо, 4 березня російські війська обстріляли Запорізьку АЕС. Влучили в енергоблок, але пожежу вдалось ліквідувати. 

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