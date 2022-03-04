Змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано, пожежу ліквідували, жертв та постраждалих немає.

Російські війська обстрілюють Запорізьку АЕС. В.о. гендиректора станції Ігор Мурашов заявив, що ядерна безпека на ЗАЕС порушена. Російські окупанти тривалий час не допускали рятувальників до місця пожежі, обстрілювали рятувальників. Під ранок ДСНС усе ж вдалося потрапити на місце події.

Оновлення 07:20. На Запорізькій АЕС зберігається відпрацьоване ядерне паливо. Про це повідомив радник МВС Вадим Денисенко в ефірі телеканалу "Рада".

"Це радіація, не дай Боже загоряння. Це страшно уявити. Це ядерна бомба", — зпявив Денисенко.

Оновлення 06:40. Пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар ліквідовано. Жертв та постраждалих немає, - повідомляє ДСНС.

Оновлення 06:30. Змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано, енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність - повідомляє Держатомрегулювання.

Наявні ушкодження оббудови реакторного відділення енергоблока № 1, які не впливають на безпеку енергоблока. Системи та елементи, важливі для безпеки АЕС, знаходяться в працездатному стані.

Стан енергоблоків:

Енергоблок № 1: планово-попереджувальний ремонт.

Енергоблоки №№ 2, 3: відключені від мережі та переведено в безпечний стан.

Енергоблок № 4: у роботі, електрична потужність 690 МВт.

Енергоблоки № 5, 6: переведені в безпечний стан.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що безрозсудні дії Путіна становлять пряму загрозу для усієї Європи, а основний пріоритет зараз – змусити російську сторону негайно припинити бойові дії в зоні АЕС. Про це повідомила пресслужба парламенту Великобританії.

Оновлення 06:05. Пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар вдалось локалізувати на площі 2 тис. м. кв. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Оновлення 05:49. Після проведення розвідки в п’ятиповерховому навчально-тренувальному корпусі Запорізькій АЕС у м. Енергодар встановлено, що відбувається горіння приміщень на третьому, четвертому та п’ятому поверхах. До гасіння залучено 44 особи та 11 од. техніки ДСНС.

Оновлення від ДСНС станом на 05:20. На Запорізькій АЕС у м. Енергодар підрозділи ДСНС виїхали на гасіння пожежі в навчально-тренувальному корпусі. Від ДСНС залучено 40 осіб та 10 од. техніки.

МАГАТЕ вирішило відкрити Центр інцидентів і надзвичайних ситуацій у зв’язку з пожежею на Запорізькій АЕС, що виникла внаслідок обстрілів російських військ. Центр працюватиме в цілодобовому режимі "через серйозну ситуацію" на атомній електростанції.

Президент США Джо Байден закликав Росію припинити військові дії в районі ЗАЕС і допустити рятувальників на місце пожежі.

Оновлення від ДСНС станом на 4.00: Унаслідок обстрілів за територією АЕС продовжує горіти одна з будівель навчально-тренувального комплексу. Вогнем охоплені 3, 4, 5 поверхи п'яти поверхової будівлі.

Окупанти не дають можливості підрозділам ДСНС почати ліквідацію наслідків пожежі. У м. Енергодар на Запорізькій АЕС працює один енергоблок із шести. Протипожежний стан АЕС у нормі.

Оновлення 05:18. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі закликав утриматися від бойових дій в Енергодарі. Він також заявив, що МАГАТЕ продовжує консультації з Україною та "іншими сторонами", щоб надати "максимально можливу допомогу" в прагненні України підтримувати ядерну та фізичну ядерну безпеку в поточних умовах.

Оновлення 5:01. МАГАТЕ: За інформацією від української влади, пожежа не зачепила "основне" обладнання станції, співробітники вживають всіх заходів.

Оновлення 04:49. Міський голова Енергодара Дмитро Орлов в ефірі телеканалу "Рада" повідомив, що інформації про кількість постраждалих унаслідок пожежі на ЗАЕС немає, передає Суспільне. "Є тяжкі поранені, вивезти до лікарні їх немає можливості. Гатили просто по енергоблоку з ворожої техніки. Пожежних не допускали. Вони приїхали, розвернулись, поїхали у зворотному напрямку. Ситуація дуже критична", — сказав Орлов.

За його словами, наразі постріли припинились. Він вважає, що російські війська цілились в АЕС не випадково. "Гатили просто в енергоблоки, адмінбудівлі, допоміжні будівлі. Щодо їхніх вимог - у мене немає інформації", — сказав мер міста.

Оновлення 04:42. Білий дім офіційно повідомив, що Байден провів розмову з Зеленським. Також після цієї розмови Байден поговорив з адміністратором Національного управління ядерної безпеки та заступником міністра ядерної безпеки, щоб отримати інформацію про ситуацію на станції. Конкретику цих розмов не повідомляють.

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон в розмові з Зеленським повідомив, що скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН найближчим часом на тему Запорізької АЕС. Повідомляє УНІАН з посиланням на Даунінг-стріт.

Оновлення 04.39.Олександр Старух - голова Запорізької ОДА: Ситуація продовжується залишатися вкрай складною. Керівництво станції та колектив докладають максимум зусиль щоб мирний атом продовжував бути мирним!

Оновлення 04.17. Український регулюючий орган МАГАТЕ: про зміну рівня радіації на майданчику ЗАЕС не повідомлялося.

Міністр енергетики Герман Галущенко провів телефонну розмову з міністеркою енергетики США Дженніфер Ґренголм. Повідомив, що російські війська обстрілюють ЗАЕС з повітря і танків. Звернувся з проханням недопустити ядерну катастрофу і закрити небо над Україною.

This is the Russian Army attacking Europe’s largest nuclear plant. Are the intentionally trying to cause a massive nuclear catastrophe? pic.twitter.com/dSjPNbgEry — Alexander S. Vindman (@AVindman) March 4, 2022

Оновлення 04.10. В. о. Генерального директора Ігор Мурашов: ядерна безпека на ЗАЕС порушена. Ми робимо все можливе, але пожежа триває, пожежників не допустили. Є величезні ризики. На станції бойові дії. Реактори у небезпеці.

Оновлення, 3:52. Директор ЗАЕС повідомив, що наразі ядерна безпека станції забезпечена — голова Запорізької ОДА Старух.

Оновлення, 3.50. Володимир Зеленський заявив, що ЗАЕС обстрілюють російські танки, оснащені тепловізорами. "Вони знають, куди стріляють. Вони до цього готувались".

Оновлення, 3:45. Як повідомляє телеграм-канал Енергоатому, пожежників не пустили гасити пожежу, і вона посилюється. Відключено третій енергоблок. Протипожежний стан енергосистеми — в рамках норми.

"Техніка РФ веде вогонь по Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно припинити вогонь через загрозу яденої небезпеки".

Андрій Туз також зазначив, що в результаті обстрілів на ЗАЕС почалася пожежа. Також мер Енергодара зазначив, що вночі на підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. ЗСУ тримають оборону, але є постраждалі.

Директор електростанції та основний корпус співробітників — на робочому місці.

Оновлення, 03:25. На Запорізьку АЕС пропустили пожежників, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Наразі вітер з боку АЕС дме у бік південно-східної частини України та у напрямку великих російських міст: Ростова-на-Дону та Краснодара

Оновлення, 02:50: Голова українського МЗС Дмитро Кулеба закликав Росію негайно припинити обстріли і дозволити пожежникам загасити пожежу.

Оновлення, 02:27. За інформацією прес-служби Офісу президента, обстріл здійснюють 100 одиниць російської військової техніки.

Оновлення: 02:15. У телеграм-каналі Енергоатому повідомили, що внаслідок обстрілів влучили в енергоблок.

"Влучили в перший енергоблок АЕС, рятувальники не можуть почати ліквідацію пожежі, адже обстріли тривають. Інформації про порушення радіаційного фону поки немає, заявив представник пресслужби станції Андрій Туз", — цитує Суспільне.

Пряма трансляція з ЗАЕС:

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що колона російської техніки рухається у напрямку АЕС в Енергодарі.