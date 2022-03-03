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До Херсона звозять автобуси з людьми для проросійського мітингу

Місцевих мешканців просять не піддаватися на маніпуляції.

До Херсона звозять автобуси з людьми для проросійського мітингу
Фото: Херсон

До Херсону звозять автобуси з людьми з для мітингу "за Росію". Про це LB.ua повідомляють місцеві мешканці. Також підтверджує Центр протидії дезінформарції при РНБО України. 

"4 березня на херсонському майдані Свободи російські загарбники розмахуватимуть прапорами РФ та кричати, що Херсон - це «Херсонська народна республіка", - повідомляє ЦПД.

У відомстві кажуть, що для участі у проросійському мітингу до Херсона звозять 2 великі автобуси, 20 автівок, 2 спринтери та 7 «ГАЗелей». 

"Не дайте себе обдурити! Не підходьте близько до цієї масовки!" 

Фото: Центр протидії дезінформації

Нагадаємо, що у Херсоні дві доби тривали бої. Через це місто опинилося на межі гуманітарної кризи. 

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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