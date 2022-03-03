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Херсон - український, але в місті назріває гуманітарна криза

Місцеві мешканці просять про допомогу з продуктами

Херсон - український, але в місті назріває гуманітарна криза
Фото: Херсон

У Херсоні дві доби тривали бої. Через це місто опинилося на межі гуманітарної кризи. Про це LB.ua розповіла мешканка Херсона, імʼя якої ми не називаємо з міркувань безпеки. 

"Ми вже другу добу сидимо в підвалі. Вчора були сильні вибухи. Штук двадцять окупантів ми нарахували прямо у дворі, коли з дітьми забігали в укриття, - гвоорить співпрозмовниця LB.ua. - Ситуація тяжка. Росіяни розстрілюють мирних мешканців. У нас розгромлена школа, інфраструктура. З учорашнього дня повним ходом йде мародерство в магазинах, аптеках, на овочевих базах. Якщо найближчим часом не надійде гуманітарна допомога, буде біда".

Жінка зазначила, що Херсон все ще залишається під українськими прапорами, але потребує гуманітарної підтримки, бо місто блокується окупантами. 

"Херсон зараз обороняється, щоб в Україну далі не пішли росіяни. Якщо Херсон не встоїть, окупанти підуть далі. Тому ми тримаємось", - говорить вона.

Нагадаємо, що 2 березня у Херсон вночі увійшли російські окупанти, вони захопили річковий порт і залізничний вокзал. Пізніше мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що в міській раді були "озброєні відвідувачі". Він стверджує, що не вів з ними перемовини і що з ним "ніхто ні про що не домовлявся". 

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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