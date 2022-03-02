​На Миколаївщині після обстрілу російськими "градами" місто Вознесенськ залишилось без газу

Раніше без газопостачання залишились також Ізюм і Бражківка на Харківщині.

Оператор ГТС України (ОГТСУ) був змушений припинити постачання газу в місті Вознесенськ Миколаївської області, де внаслідок обстрілу росіянами було пошкоджено розподільні мережі.

Про це повідомив глава компанії Сергій Макогон.

"Після звірячих обстрілів "градами" та артилерією міста Вознесенськ були значно пошкоджені розподільчі мережі. Ми були вимушені припинити подачу газу до міста. Пошкодження критичної інфраструктури - це акт геноциду та злочин проти людства!" - написав він у фейсбуці.

Як пояснив Макогон, через продовження бойових дій фахівці компанії поки що не можуть почати відновлення газопостачання.

"На жаль у районі цього теракту продовжуються активні бойові дії, тому наші фахівці не можуть узяися до ліквідації наслідків з метою поновлення газопостачання міста", - додав Макогон.

Раніше сьогодні внаслідок авіаудару по газопроводу-відводу в Харківській області ОГТСУ довелося також відключити газорозподільні станції у містах Ізюм і Бражківка, що призвело до припинення газопостачання Ізюма. Без газу залишилися 40 тис. жителів міста.

"За попередньою інформацією, жертв і постраждалих у результаті вибуху серед співробітників немає. Транспортування газу буде відновлено після відповідних ремонтних робіт, щойно їх проведення буде можливим", – зазначив Макогон.

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