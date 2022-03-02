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Діти з Маріуполя записали звернення до своїх ровесників у Білорусі та Росії

Підлітки просять донести правду про війну до дорослих.

Діти з Маріуполя в Донецькій області записали відеозвернення до своїх ровесників із Росії та Білорусі. Вони просять зупинити війну.

Відео записане російською мовою та опубліковане телеканалом "Дом".

Діти розповідають про те, яким було їхнє мирне життя до 24 лютого 2022 року та як воно змінилося після нападу російської армії - вони не можуть вийти на вулицю через обстріли, сплять в укриттях і сховищах.

"Ми просимо вас, наші ровесники з Росії та Білорусі, розкажіть про це своїм рідним і близьким, своїм батькам і братам, які воюють проти нас", - говорять діти на відео.

Нагадаємо, українське місто Маріуполь є одним із ключових на сході, і з першого дня війни його обстрілюють і намагаються захопити російські окупанти. Бої за місто тривають.

Ольга ПокотилоОльга Покотило, журналістка
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