Зеленський і президент Казахстану Токаєв домовилися про співпрацю з гуманітарних питань

Президент України Володимир Зеленський і президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв обговорили ситуацію з безпекою у регіоні і домовилися співпрацювати з гуманітарних питань.

Про це Зеленський повідомив у своєму Twitter.

"Щойно завершилася розмова з Касим-Жомартом Токаєвим. Обговорили складну ситуацію з безпекою в регіоні. Домовилися співпрацювати з гуманітарних питань. Тримаємо подальший зв'язок", - написав він.

Щойно завершилася розмова з @TokayevKZ. Обговорили складну безпекову ситуацію в регіоні. Домовилися співпрацювати в гуманітарних питаннях. Тримаємо подальший зв'язок. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022

Раніше також повідомлялося, що сьогодні Токаєв провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним і закликав РФ до компромісу з Україною.

Нагадаємо, Росія оголосила війну Україні під приводом "спецоперації на Донбасі". Перед цим Путін наказав ввести війська в ОРДЛО. 22 лютого Токаєв заявив, що Казахстан не буде визнавати "незалежність" ОРДЛО слідом за Росією і заперечив відправку миротворців ОДКБ на тимчасово окуповані території Донеччини і Луганщини.

З 24 лютого російська армія обстрілює і бомбить українські мііста, знищує мирних громадян та інфраструктуру.