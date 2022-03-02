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Зеленський і президент Казахстану Токаєв домовилися про співпрацю з гуманітарних питань

Президенти також домовилися тримати подальший зв'язок.

Зеленський і президент Казахстану Токаєв домовилися про співпрацю з гуманітарних питань
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський і президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв обговорили ситуацію з безпекою у регіоні і домовилися співпрацювати з гуманітарних питань.

Про це Зеленський повідомив у своєму Twitter.

"Щойно завершилася розмова з Касим-Жомартом Токаєвим. Обговорили складну ситуацію з безпекою в регіоні. Домовилися співпрацювати з гуманітарних питань. Тримаємо подальший зв'язок", - написав він.

Раніше також повідомлялося, що сьогодні Токаєв провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним і закликав РФ до компромісу з Україною.

Нагадаємо, Росія оголосила війну Україні під приводом "спецоперації на Донбасі". Перед цим Путін наказав ввести війська в ОРДЛО. 22 лютого Токаєв заявив, що Казахстан не буде визнавати "незалежність" ОРДЛО слідом за Росією і заперечив відправку миротворців ОДКБ на тимчасово окуповані території Донеччини і Луганщини.

 З 24 лютого російська армія обстрілює і бомбить українські мііста, знищує мирних громадян та інфраструктуру.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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