Очікуємо на позитивні сигнали щодо членства України в ЄС, - Зеленський

Президент України обговорив з главою Європейської ради війну з Росією та дипломатичні зусилля української сторони.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з главою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це Зеленський написав у своєму Twitter.

"Обговорили поточну ситуацію на полі бою та дипломатичні зусилля. Очікуємо на позитивні сигнали щодо членства України в ЄС", - зазначив український президент.

На постійному зв'язку з нашим надійним другом @eucopresident. Обговорили поточну ситуацію на полі бою та дипломатичні зусилля. Очікуємо на позитивні сигнали щодо членства України в #ЄС.

🇺🇦➡️🇪🇺 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022

Нагадаємо, 26 лютого президент Зеленський уже проводив переговори з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем про подальшу дієву допомогу у війні з Росією. Тоді Зеленський наголосив, що "настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС".