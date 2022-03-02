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Очікуємо на позитивні сигнали щодо членства України в ЄС, - Зеленський

Президент України обговорив з главою Європейської ради війну з Росією та дипломатичні зусилля української сторони.

Очікуємо на позитивні сигнали щодо членства України в ЄС, - Зеленський
Фото: пресслужба

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з главою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це Зеленський написав у своєму Twitter.

"Обговорили поточну ситуацію на полі бою та дипломатичні зусилля. Очікуємо на позитивні сигнали щодо членства України в ЄС", - зазначив український президент.

Нагадаємо, 26 лютого президент Зеленський уже проводив переговори з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем про подальшу дієву допомогу у війні з Росією. Тоді Зеленський наголосив, що "настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС".

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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