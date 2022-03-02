Янукович - політичний труп, не сумісний з українським контекстом, - Подоляк

Історія з «Януковичем, який у Мінську» показує тотальне незнання Росією реальних настроїв в Україні. Так радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував інформацію про те, що РФ спробує оголосити Віктора Януковича "президентом України" з Білорусі.

"Повна відсутність розуміння, що за країна. Жодної об'єктивної аналітики в росіян ніколи не було - звідси такі вбивчі рішення. З цього ряду – пропагандистські розповіді про «масові зустрічі російських танків квітами». Насправді жодних, навіть одиничних «зустрічей» немає - тільки ненависть, найжорстокіше знищення цих самих танків і навіть масові спроби зупинити бронетехніку своїми тілами. Помилково сподівалися, що до них поставляться по-доброму в країні, яка ненавидить будь-яких загарбників. І з цієї ж низки - впевненість російських еліт у тому, що в нас вулицями марширують стотисячні армії націоналістів", - зазначив Подоляк.

При цьому він назвав Януковича політичним трупом, який абсолютно не сумісний з українським контекстом.

"Другий аспект цієї дивної історії полягає в тому, що Янукович – це ж абсолютний «політичний труп». Настільки давній аутсайдер із токсичною репутацією, що згадка його прізвища звучить навіть якось зухвало. Безперечно, спровокує тільки ще більший опір. Як, до речі, і прізвища Медведчука з Мураєвим. Цілком негативні персонажі з мінусовою репутацією. Йдеться навіть не про тотальну відсутність менеджерських навичок і безмежну дурість зазначених осіб. А про їхню повну несумісність з українським контекстом", - заявив радник голови ОП.

Нагадаємо, сьогодні з'явилася інформація, що Кремль готує Віктора Януковича до спецоперації, щоб оголосити "президентом України" з Білорусі. Він начебто мав звернутися зі зверненням. Ще раніше, до початку війни, МЗС Великобританії повідомляло, що серед кандидатів на посаду "президента України" Росія розглядала також колишнього нардепа від ОПЗЖ Євгена Мураєва.