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Янукович - політичний труп, не сумісний з українським контекстом, - Подоляк

Радник голови ОП вказав на тотальне незнання Росією реальних настроїв в Україні.

Янукович - політичний труп, не сумісний з українським контекстом, - Подоляк
Фото: ОПУ

Історія з «Януковичем, який у Мінську» показує тотальне незнання Росією реальних настроїв в Україні. Так радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував інформацію про те, що РФ спробує оголосити Віктора Януковича "президентом України" з Білорусі

"Повна відсутність розуміння, що за країна. Жодної об'єктивної аналітики в росіян ніколи не було - звідси такі вбивчі рішення. З цього ряду – пропагандистські розповіді про «масові зустрічі російських танків квітами». Насправді жодних, навіть одиничних «зустрічей» немає - тільки ненависть, найжорстокіше знищення цих самих танків і навіть масові спроби зупинити бронетехніку своїми тілами. Помилково сподівалися, що до них поставляться по-доброму в країні, яка ненавидить будь-яких загарбників. І з цієї ж низки - впевненість російських еліт у тому, що в нас вулицями марширують стотисячні армії націоналістів", - зазначив Подоляк.

При цьому він назвав Януковича політичним трупом, який абсолютно не сумісний з українським контекстом. 

"Другий аспект цієї дивної історії полягає в тому, що Янукович – це ж абсолютний «політичний труп». Настільки давній аутсайдер із токсичною репутацією, що згадка його прізвища звучить навіть якось зухвало. Безперечно, спровокує тільки ще більший опір. Як, до речі, і прізвища Медведчука з Мураєвим. Цілком негативні персонажі з мінусовою репутацією. Йдеться навіть не про тотальну відсутність менеджерських навичок і безмежну дурість зазначених осіб. А про їхню повну несумісність з українським контекстом", - заявив радник голови ОП.

Нагадаємо, сьогодні з'явилася інформація, що Кремль готує Віктора Януковича до спецоперації, щоб оголосити "президентом України" з Білорусі. Він начебто мав звернутися зі зверненням. Ще раніше, до початку війни, МЗС Великобританії повідомляло, що серед кандидатів на посаду "президента України" Росія розглядала також колишнього нардепа від ОПЗЖ Євгена Мураєва. 

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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