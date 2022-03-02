​Обстріл телевежі в Києві розслідують як порушення законів та звичаїв війни

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження за фактом ракетного обстрілу Київської телевізійної вежі, що призвів до загибелі людей. Справу розслідують за ч. 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, 1 березня 2022 року близько 17:00 збройні сили Російської Федерації завдали два ракетні удари по Київській телевізійній вежі на вул. Дорогожицькій у Шевченківському районі столиці. Обстрілами було пошкоджено апаратну, кілька автомобілів та спортивний комплекс.

У результаті авіаударів окупанта загинуло п’ятеро мешканців столиці, ще троє – отримали поранення. Всі загиблі та постраждалі – мирні люди.

Наразі на місці події продовжують працювати слідчі та прокурори, які ретельно документують цей злочин, щоб забезпечити невідворотність покарання для всіх, хто до нього причетний.

Близько 17:18 1 березня ворог завдав удару по київській телевежі, на якийсь час телеканали припинили трансляцію. Також окупанти вдарили по меморіальному комплексу "Бабин Яр".

Сьогодні у Держспецзв’язку заявили, що оператор був готовий до теракту на телевежі в Києві. Концерн радіомовлення, радіозвʼязку та телебачення заздалегідь забезпечив доставку сигналу до регіональних мереж через європейські супутникові станції.

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков попередив українців про плани окупантів улаштувати перебої зв’язку й оголосити про капітуляцію української влади.