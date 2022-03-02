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​Обстріл телевежі в Києві розслідують як порушення законів та звичаїв війни

Розпочато кримінальне провадження.

​Обстріл телевежі в Києві розслідують як порушення законів та звичаїв війни
Фото: ДСНС

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження за фактом ракетного обстрілу Київської телевізійної вежі, що призвів до загибелі людей. Справу розслідують за ч. 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, 1 березня 2022 року близько 17:00 збройні сили Російської Федерації завдали два ракетні удари по Київській телевізійній вежі на вул. Дорогожицькій у Шевченківському районі столиці. Обстрілами було пошкоджено апаратну, кілька автомобілів та спортивний комплекс.

У результаті авіаударів окупанта загинуло п’ятеро мешканців столиці, ще троє – отримали поранення. Всі загиблі та постраждалі – мирні люди.

Наразі на місці події продовжують працювати слідчі та прокурори, які ретельно документують цей злочин, щоб забезпечити невідворотність покарання для всіх, хто до нього причетний.

Близько 17:18 1 березня ворог завдав удару по київській телевежі, на якийсь час телеканали припинили трансляцію. Також окупанти вдарили по меморіальному комплексу "Бабин Яр".

Сьогодні у Держспецзв’язку заявили, що оператор був готовий до теракту на телевежі в Києві. Концерн радіомовлення, радіозвʼязку та телебачення заздалегідь забезпечив доставку сигналу до регіональних мереж через європейські супутникові станції. 

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков попередив українців про плани окупантів улаштувати перебої зв’язку й оголосити про капітуляцію української влади

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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