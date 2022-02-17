Сьогодні підозрюваний вчергове до суду не прийшов.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко ухвалив здійснити примусовий привід нардепа від “Слуги народу” Сергія Кузьміних у судове засідання на 24 лютого.

Про це інформує кореспондент “LB.ua” з зали суду.

Сьогодні підозрюваний вчергове до суду не прийшов. У засіданні його адвокат Лариса Криворучко заявила, що він хворий та перебуває на лікарняному. Назву медичної установи вона не назвала.

Фото: Катерина Петренко

Фото: Катерина Петренко Адвокат Лариса Криворучко

За словами захисту, ні її, ні її клієнта, не повідомили належним чином про дату та час нинішнього суду. Мовляв, вона дізналась про нього за 3 хвилини до початку засідання.

Також Кузьміних сьогодні проігнорував допит в НАБУ.

Натомість прокурор САП Сергій Степанян наголосив, що немає офіційних відомостей про те, Кузьміних хворий і не може покинути заклад охорони здоров’я.

Фото: Катерина Петренко Суддя ВАКСу Олег Ткаченко

На його переконання, причина неявки - неповажна, і суд може застосувати привід.

“Це нонсенс. Вони роблять все можливе, аби не отримувати повідомлення про виклик і тому нібито не з'являтися. Підозрюваний та захист демонструють тотальну неповагу до суду. На моїй пам’яті це перший раз, коли підозрюваний, не будучи в розшуку, просто не приходить. У сторонніх осіб може скластися враження, що саме так і має відбуватись процес. Мені здається, що сторона захисту вигадала собі таку забавку, аби знущатись над правоохоронною системою”, - відреагував обвинувач.

Натомість, адвокат охрестила ухвалу судді про привід “незаконним рішенням, за який платитиме народ України”.

Фото: Катерина Петренко

Відомо, що раніше Лариса Криворучко не відповідала на дзвінки суду, детектива та прокурора, бо її телефон “тимчасово не приймав дзвінки”.

Зауважимо, 16 лютого суддя ВАКСу Олег Ткаченко оголосив перерву в обранні запобіжного заходу, аби надіслати до Верховної ради повідомлення із проханням посприяти у врученні нардепу Кузьміних повідомлення про дату та час судового засідання, яке було призначене на сьогодні.

Нагадаємо, нардепа підозрюють в отриманні хабара в 558 тисяч гривень за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею в Житомирській області.

31 січня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру Кузьміних, якого 28 січня детективи НАБУ затримали на хабарі 558 тис. грн. За даними слідства, депутат начебто отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що, в разі доведення вини, Кузьміних повинен нести відповідальність згідно із законом.

САП просить для Кузьміних арешт, альтернатива - застава у розмірі 49 620 гривень.