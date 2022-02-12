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Депутати вимагають зібрати позачергове закрите засідання Ради

На нього пропонують викликати міністра оборони і начальника Генштабу.

Депутати вимагають зібрати позачергове закрите засідання Ради
Зустріч нардепів із Стефанчуком, 12 лютого
Фото: Ірина Геращенко/ Facebook

Народні депутати з фракцій "Європейська солідарність" і "Голос" вимагають зібрати погоджувальну раду і позачергове закрите засідання Верховної Ради.

Про це народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко написала у Facebook.

Геращенко пише, що зранку 12 лютого вони з Петром Порошенком, Іванною Климпуш-Цинцадзе (фракція ЄС), Кірою Рудик і Романом Костенком (обидва - з фракції "Голос") і іншими колегами зустрілися з головою ВР Русланом Стефанчуком.

"Коли наші найближчі союзники відверто говорять, що над Україною нависла найбільша небезпека з 2014-2015 року, що кремлівський безумець може піти по найгіршому сценарію, коли західні уряди цілодобово працюють над врегулюванням ситуації, бездіяльність українського парламенту виглядає не просто неадекватно, а дико. Влада повинна надіслати суспільству дуже чіткий сигнал- що вона працює і контролює ситуацію, не допустити панічних настроїв. Ми вимагаємо вже сьогодні зібрати погоджувальну раду і позачергове закрите засідання парламенту", - написала Геращенко.

Депутати пропонують викликати на засідання міністра оборони, начальника Генштабу і міністра закордонних справ, запросити президента Зеленського для обговорення пропозицій і розробки єдиного і спільного плану дій із захисту країни

"Має відбутися РНБО за участі лідерів фракцій. Дивно чекати до понеділка, коли стрічка новин світових медіа присвячена України. Україна має ініціювати засідання Ради безпеки ООН", - додала Геращенко.

Нагадаємо, що МЗС Великобританії звернулося до британських громадян із проханням не їздити до України, а тим, хто тут перебуває, виїхати за її межі. 

Норвегія, Японія і Латвія також закликали своїх громадян не їздити до України. Ізраїль евакуйовує сім’ї дипломатів із Києва.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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